Sequestrate due vaste discariche abusive: denunciate 5 persone

Due discariche poste sotto sequestro e 5 persone denunciate è l’esito di due indagini portate avanti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nell’ambito dei controlli in atto per contrastare le attività illecite legate al trasporto, gestione e smaltimento illegale dei rifiuti.

è stato denunciato per gravi reati ambientali, oltreché per occupazione abusiva di un terreno di proprietà di Roma Capitale: lo stesso aveva realizzato una vera e propria discarica su di un’area, estesa per circa 30.000 mq, sita a Piana del Sole.