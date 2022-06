Chi aveva salutato l’apertura dell’Ambasciata di Romania in Italia con la mostra pittorica “Metamorfosi” di Luminita Taranu per la Notte dei Musei a Roma come un fatto straordinario eccezionale ed irripetibile, deve ricredersi.

Con la nuova Ambasciatrice della Romania Ecc. Gabriela Dancau, si è di fatto aperta una nuova stagione: così come ha già instaurato nel precedente alto incarico in Spagna, l’Ambasciatrice ha dato un tocco nuovo all’ambasciata, un modo più oseremmo dire “democratico” di incontrare ed essere vicini non solo ai propri connazionali all’estero ma anche al popolo ospitante.

“Serate a domicilio dell’ambasciata” è stata chiamata la serie di eventi culturali che si svolgeranno nel più importante luogo simbolo del Paese amico in Italia e a Roma.

Ospiti infatti dell’ambasciata la sera del 21 giugno saranno Matéi Visniec, drammaturgo, poeta e giornalista romeno e l’italiano Bruno Mazzoni, ordinario di Lingua e letteratura romena presso il Dipartimento di Lingue e Letterature nonché traduttore dalla lingua romena. Argomento dell’evento sarà: “Cosa possono fare gli artisti contro la barbarie”.

Per partecipare all’evento inviare una e-mail di conferma, indicando nome e cognome, a < roma.events@mae.ro> fino al 21 giugno 2022, ore 12.00.

“Embassy Home Evenings” è un format di eventi culturali, dedicato alla comunità rumena in Italia, che mira, da un lato, ad avvicinare ai cittadini personalità affermate rumene, e dall’altro a costituire una piattaforma per promuovere artisti in Italia. L’ambasciata mira a riunire membri di spicco della comunità e a coagulare un importante segmento della cultura rumena oltre confine attorno ai valori comuni che definiscono l’identità, le tradizioni e la cultura rumene.