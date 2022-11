Sesta lezione del prof. Antonio Saccà – Martedì 8 novembre 2022

Martedì 8 novembre 2022, alle ore 17.15, presso il centro anziani Portonaccio, di via F. Meda 147, sesta lezione, in presenza, del Prof. Antonio Saccà, del Corso di “Sociologia”.

L’argomento di questa settimana sarà: “Gabriele D’Annunzio” (nell’immagine, tratta da internet).

Si tratta, dice il Professore, di un «Poeta, narratore, drammaturgo, eroe. D’Annunzio fu protagonista di un’epoca, non solo in Italia. Inventore nel linguaggio cercò di superare l’epoca utilitaristica ed egualitarista, in nome di una visione estetica ed eccelsa dell’individuo».

Per poter partecipare bisogna essere iscritti al centro anziani.