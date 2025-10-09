Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025
Anche la Protezione Civile di Roma Capitale partecipa all'iniziativa
La Protezione Civile di Roma Capitale parteciperà alla settima edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile in programma dal 5 al 13 ottobre 2025.
L’iniziativa, promossa a livello nazionale, mira a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza tra i cittadini, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.
Dal 10 al 12 ottobre si svolgerà a Roma al Laghetto dell’EUR, l’evento Percorsi di protezione civile, rivolto a famiglie, studenti e a tutta la cittadinanza.
Tre giornate di attività, giochi e laboratori esperienziali per conoscere da vicino il sistema di Protezione Civile e i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.
La Protezione Civile di Roma Capitale – insieme agli operatori volontari del Servizio Civile Universale e delle organizzazioni di volontariato specializzate nell’antincendio boschivo – guiderà i più piccoli in un percorso ludico-educativo che prevede:
– Civi Radio, un gioco per familiarizzare con l’uso delle radio;
– Calamità nascoste, un gioco di ruolo per affrontare scenari di rischio;
– Sfida della fiducia, con simulazioni per sviluppare ascolto e collaborazione in situazioni di stress legate alle emergenze;
– Farò il pompiere, attività pratica per imparare a spegnere incendi simulati;
– Cosa porteresti con te?, una riflessione collettiva su cosa portare in caso di evacuazione.
Durante l’evento saranno distribuiti materiali informativi, opuscoli e gadget, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e rafforzare la resilienza della comunità.
Per il programma della manifestazione consultare la pagina dedicata.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.