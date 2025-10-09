Settimana Nazionale della Protezione Civile 2025

La Protezione Civile di Roma Capitale parteciperà alla settima edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile in programma dal 5 al 13 ottobre 2025.

L’iniziativa, promossa a livello nazionale, mira a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza tra i cittadini, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.

Dal 10 al 12 ottobre si svolgerà a Roma al Laghetto dell’EUR, l’evento Percorsi di protezione civile, rivolto a famiglie, studenti e a tutta la cittadinanza.

Tre giornate di attività, giochi e laboratori esperienziali per conoscere da vicino il sistema di Protezione Civile e i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

La Protezione Civile di Roma Capitale – insieme agli operatori volontari del Servizio Civile Universale e delle organizzazioni di volontariato specializzate nell’antincendio boschivo – guiderà i più piccoli in un percorso ludico-educativo che prevede:

– Civi Radio, un gioco per familiarizzare con l’uso delle radio;

– Calamità nascoste, un gioco di ruolo per affrontare scenari di rischio;

– Sfida della fiducia, con simulazioni per sviluppare ascolto e collaborazione in situazioni di stress legate alle emergenze;

– Farò il pompiere, attività pratica per imparare a spegnere incendi simulati;

– Cosa porteresti con te?, una riflessione collettiva su cosa portare in caso di evacuazione.

Durante l’evento saranno distribuiti materiali informativi, opuscoli e gadget, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e rafforzare la resilienza della comunità.

Per il programma della manifestazione consultare la pagina dedicata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.