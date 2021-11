“Sfide” al Festival delle Scienze, all’Auditorium dal 22 al 28 novembre

Dal 22 al 28 novembre all’Auditorium Parco della Musica si tiene la XVI edizione del Festival delle Scienze con la direzione di Vittorio Bo. Il tema di questa edizione è “Sfide“, articolato in 7 aree tematiche: Pianeta, Società e economia, Salute e medicina, Universo e Spazio, Tecnologia e innovazione, Cervello e pensiero, Snodi della Scienza. In ognuna verranno individuate le sfide connesse con l’attualità e le urgenze da risolvere per il futuro, coinvolgendo soprattutto i più giovani.

Spazio, quindi, alle voci della scienza più avanzata e della ricerca italiana e internazionale, ma anche filosofi e storici della scienza, giornalisti, economisti ed esperti per riflettere sui contributi che la scienza ci può offrire rispetto alle sfide di oggi e dei prossimi anni.

Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, sarà protagonista di un evento speciale – L’ORDINE NEL CAOS – moderato dal giornalista Edoardo Camurri; l’astronauta Luca Parmitano parlerà di sfide e guerre spaziali nell’evento LA SCIENZA DI GUERRE STELLARI; le donne saranno protagoniste dell’incontro SCIENZIATE NELL’OMBRA. Questi sono solo alcuni spunti del vastissimo programma del Festival.

La fragilità dell’ecosistema, la responsabilità dell’uomo per il proprio futuro e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie sono i temi al centro dell’approfondimento Il Racconto della Natura che Biblioteche di Roma propone su tutto il territorio della Capitale, grazie alla rete del sistema che ospita le tante iniziative in calendario in 10 biblioteche.

Proiezioni, fumetto, digitale e interattività, illustrazione, istallazioni, sono alcuni dei linguaggi utilizzati nelle diverse mostre disseminate negli spazi dell’Auditorium.

In programma iniziative dedicate ai più piccoli e agli adulti, con incontri e laboratori realizzati ad hoc per le scuole, per le famiglie e con una sezione di iniziative di formazione rivolte agli insegnanti.

Radio3scienza seguirà il Festival delle Scienze, con interviste in diretta nel corso della settimana.

Approfondimenti e programma del festival nel sito dell’Auditorium Parco della Musica