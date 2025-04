Sfratti, Catarci: “Dal Governo subito moratoria”

«Durante l’audizione svolta nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle città e le periferie, presieduta dall’on Battilocchio, il Cardinal Vicario di Roma Baldassare Reina ha ribadito la richiesta di introdurre una moratoria degli sfratti per morosità incolpevole, che ogni giorno in una città complessa e diseguale come Roma continuano ad essere eseguiti nonostante l’anno giubilare e a provocare ingenti danni sul piano sociale, riducendo in povertà persone e famiglie, allargando la fascia dell’emergenza abitativa, riducendo i livelli di coesione e stabilità.

A peggiorare ulteriormente il quadro c’è stato il colpevole definanziamento del Fondo per il sostegno agli affitti e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli voluto dal governo nazionale, nonché il rifiuto di approvare una legge che scoraggi quel mercato degli affitti brevi dedicati al turismo che in molti contesti urbani, Capitale compresa, sta sottraendo un numero consistente di abitazioni alle locazioni di durata più lunga, quelle per la residenzialità di persone e famiglie.

È indispensabile che Parlamento e Governo la finiscano di fare gli struzzi e invertano immediatamente la direzione di marcia, cominciando con l’approvare un dispositivo di moratoria degli sfratti, recependo concretamente le parole del Cardinal Reina che si aggiungono a medesime istanze avanzate più volte dal Sindaco Roberto Gualtieri, dalla Giunta capitolina e anche dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca».

Lo dichiara in una nota Andrea Catarci, Responsabile Ufficio Giubileo delle Persone e Partecipazione di Roma Capitale

