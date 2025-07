Sfregio alla memoria di Matteotti: danneggiata la lapide sul Lungotevere. Gualtieri: “Gesto vigliacco”

Là dove la storia si è fatta sangue e coraggio, qualcuno ha colpito ancora una volta la memoria. La lapide in marmo che ricorda Giacomo Matteotti, posta ai piedi del monumento sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, è stata danneggiata. Proprio lì, dove il deputato socialista fu rapito dai fascisti il 10 giugno del 1924, prima di essere barbaramente assassinato.

Un gesto che fa rumore. Un’azione vile, senza volto, ma dal significato chiaro: colpire un simbolo della democrazia antifascista italiana. Un atto che Roma non intende lasciare impunito.

“È un gesto vigliacco e inaccettabile – ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri –. Uno sfregio alla memoria di uno dei simboli più fulgidi dell’antifascismo e della nostra democrazia. Roma condanna con fermezza questo atto ignobile”.

Il Comune è già al lavoro per ripristinare la targa nel più breve tempo possibile, mentre le forze dell’ordine sono impegnate a fare luce sull’accaduto e risalire ai responsabili. In un momento storico in cui la memoria sembra sempre più fragile, la ferita lasciata su quella lapide è un segnale da non sottovalutare.

Il monumento a Matteotti non è solo pietra e bronzo. È coscienza civile, è memoria viva, è il monito di una democrazia conquistata a caro prezzo. Toccarlo significa cercare di riscrivere la storia. Ma Roma, città martire e libera, non dimentica.

