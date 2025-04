Sgomberata l’area parcheggio del Verano: via camper e roulotte

Un parcheggio trasformato in rifugio di fortuna. Una zona diventata simbolo di degrado urbano e insicurezza.

Ma questa mattina, all’alba, qualcosa è cambiato: le forze dell’ordine hanno restituito ai cittadini l’area di circonvallazione Tiburtina, a ridosso delle mura del cimitero monumentale del Verano, con una maxi operazione interforze all’insegna del decoro e della legalità.

A coordinare l’intervento, gli agenti del commissariato San Lorenzo della Polizia di Stato, affiancati da Polizia Stradale, Ferroviaria, Volanti, Reparto Mobile, Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale – con le unità specializzate del NAE (Nucleo Assistenza Emarginati). Una task force mobilitata per sgomberare l’area da camper e roulotte fatiscenti, abitati da persone senza fissa dimora.

Venti i mezzi presenti, al cui interno sono state trovate 29 persone, tutte provenienti dall’Europa dell’Est. Tra loro anche un nucleo familiare con un minore, per cui è subito scattato l’intervento dei Servizi Sociali del Comune di Roma, per garantire protezione e supporto.

L’operazione si è svolta senza incidenti. Nove veicoli sono stati rimossi spontaneamente dai proprietari, mentre per gli altri undici sono scattate le misure previste: sette camper sono stati destinati alla demolizione, i restanti quattro sono stati sequestrati e affidati a un deposito giudiziario. Contestate anche dieci violazioni al Codice della Strada.

A intervento concluso, è entrata in azione l’AMA, che ha effettuato un’accurata operazione di bonifica e sanificazione.

Rimossi oltre dieci furgoni di masserizie e rifiuti, tra cui 17 bombole di gas per uso domestico, stipate tra i veicoli in condizioni potenzialmente pericolose.

