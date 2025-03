Sgomberato nuovo insediamento abusivo a via Cilicia: rimossi tende e giacigli

Proseguono i mirati controlli da parte del personale della Polizia Locale di Roma Capitale a contrasto di fenomeni di degrado su tutto il territorio capitolino.

Gli agenti del VII Gruppo Appio sono di nuovo intervenuti in via Cilicia, nel tratto a ridosso della ferrovia Roma – Civitavecchia, dove è stato individuato un altro insediamento abusivo, il tutto a distanza di poco più di 24 ore dall’ultima operazione di sgombero e pulizia dell’area.

I caschi bianchi, infatti, hanno rinvenuto una tenda, 7 giacigli di fortuna e altri rifiuti vari, mentre nessuno degli occupanti è stato intercettato sul posto.

La costante attività di verifica portata avanti dalla Polizia Locale, dunque, ha permesso di rimuovere tempestivamente rifiuti e masserizie, con l’ausilio di personale e mezzi AMA, scongiurando la creazione di una nuova situazione di degrado urbano e contribuendo a mantenere il decoro in un’area da poco bonificata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.