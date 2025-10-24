Sgombero al Quarticciolo, due denunce per occupazione abusiva: rifiutata l’assistenza alloggiativa

Mattinata di controlli e sgomberi al Quarticciolo, dove intorno alle 6:30 gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti in via Cerignola 7 per liberare due appartamenti Ater occupati illegalmente.

L’operazione, disposta in esecuzione di un decreto di rilascio, ha visto impegnati i Gruppi SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) e GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale, con il supporto del Gruppo V Casilino per la gestione della viabilità. Sul posto anche gli agenti del Distretto Prenestino della Polizia di Stato, oltre a personale Ater e Areti.

All’interno degli alloggi sono stati trovati due occupanti, un uomo italiano e un cittadino di nazionalità dominicana, entrambi denunciati per occupazione abusiva.

Durante i controlli è emersa anche la possibilità di allacci abusivi alla corrente elettrica: su questo punto sono in corso ulteriori accertamenti.

A entrambi gli occupanti è stata offerta assistenza alloggiativa alternativa, proposta che però è stata rifiutata.

