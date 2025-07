Sgombero via Asciano, Fainella (Pd): “chiarezza sui fatti, responsabilità sulle modalità”

In riferimento a quanto dichiarato dall’Associazione 21 luglio in merito allo sgombero avvenuto in via Asciano, l’assessora alle Politiche Sociali del Municipio XI, Giulia Fainella, precisa quanto segue:

«È del tutto evidente – ed era noto a tutti – che, in attuazione dell’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 70 del 23 giugno 2024, sarebbe stata avviata una bonifica nell’area del Parco della Magliana. Non serviva alcuna riunione per comprenderlo: l’ordinanza è pubblica e la sua esecuzione era responsabilità diretta della Regione Lazio.

Il Municipio XI, come ogni altro soggetto istituzionale, era a conoscenza della cornice generale. Ciò che non era noto – ed è il punto politico centrale – sono state le modalità operative con cui si è deciso di intervenire, senza alcun coordinamento con i servizi sociali, senza preavviso alle strutture locali, e soprattutto senza garanzie minime per le famiglie presenti.»

È infatti inaccettabile che, a distanza di un anno dall’ordinanza, con tutto il tempo necessario per pianificare con attenzione, si sia proceduto in maniera unilaterale, privando il territorio della possibilità di contribuire a una gestione più responsabile dell’intervento. Proprio per questo motivo, già il 25 luglio il Presidente Gianluca Lanzi ha trasmesso una nota formale alla Regione Lazio per chiedere chiarimenti puntuali.

Questa esclusione ha impedito qualsiasi forma di coordinamento con le strutture istituzionali preposte alla tutela delle persone vulnerabili. Né il Municipio XI, né la Direzione Accoglienza e Inclusione di Roma Capitale, né il Gruppo Marconi della Polizia Locale, né il Commissariato “San Paolo” della Polizia di Stato sono stati informati o coinvolti nella definizione della data e delle modalità operative dell’intervento.

Una scelta grave, soprattutto considerando che nell’area erano presenti insediamenti informali abitati da famiglie, anche con minori, e che vi sarebbe stato tutto il tempo per pianificare in modo più responsabile e umano.

«Dispiace – prosegue Fainella – che un’associazione storicamente impegnata nella difesa dei diritti scelga di rivolgere accuse infondate proprio a chi, per vie ufficiali, ha chiesto trasparenza e assunzione di responsabilità. È nostro dovere tutelare la correttezza dell’azione amministrativa, ristabilire la verità dei fatti e sollecitare risposte da chi ha avuto il compito di gestire l’intervento.»

Il Municipio XI continuerà a fare la propria parte con serietà istituzionale e senso di responsabilità, chiedendo che ogni futuro intervento venga pianificato nel rispetto dei diritti delle persone e del ruolo delle istituzioni locali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.