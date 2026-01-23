Martedì 27 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, si terrà la tavola rotonda “SHOAH: fonti diverse per una memoria condivisa”.

La narrativa della Shoah – analizzata da Mara Josi in Reti di memoria. La letteratura italiana del 16 ottobre 1943 (Viella 2025) – e il racconto cinematografico di eventi realmente accaduti – ne L’oro di Roma, diretto da Carlo Lizzani (1961) – saranno lo spunto per riflettere sulle fonti dell’Olocausto, sulla trasmissione della memoria e sul rapporto tra storia, letteratura e cinema.

L’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi presenterà inoltre il progetto di condivisione delle risorse con l’archivio visivo della USC Shoah Foundation, che conserva una delle più grandi collezioni digitali di testimonianze di sopravvissuti dell’Olocausto e di altri genocidi.

Saluti: Giuseppina Mussari

Modera: Amedeo Osti Guerrazzi

Intervengono: Damiano Garofalo, Lutz Klinkhammer, Mara Josi, Sandra Suatoni.

L’intento dell’incontro è quello di stimolare una riflessione sulla capacità di consegnare alle generazioni future una ricostruzione più ampia e fedele possibile del genocidio sistematico degli ebrei europei, perpetrato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, attraverso il rapporto tra storia, letteratura, cinema e altre fonti audiovisive.

Amedeo Osti Guerrazzi è docente di Storia contemporanea presso l’Università degli studi di Padova.

Damiano Garofalo è docente in Cinema, fotografia, radio, televisione, media digitali presso Sapienza Università di Roma.

Lutz Klinkhammer è videdirettore e referente di Storia Contemporanea dell’Istituto Storico Germanico di Roma

Mara Josi è docente presso University College di Dublino (IE).

Giuseppina Mussari è direttrice della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea.

Sandra Suatoni è direttrice dell’Istituto Centrale per i beni Sonori e Audiovisivi.

Diretta sul canale FB della Biblioteca https://www.facebook.com/BSMCstoriamoderna

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.