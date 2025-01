Si addormenta sul bus, invitato a scendere distrugge il vetro della porta anteriore con una bottiglia

Notte di tensione nella zona Aurelio, a Roma, dove un passeggero ubriaco ha dato vita a un episodio di violenza che ha coinvolto un autobus Atac della linea 495.

L’accaduto si è verificato al capolinea di via Baldo degli Ubaldi. L’autista, accortosi che un uomo si era addormentato a bordo del mezzo, ha invitato il passeggero a scendere una volta terminata la corsa. Ma l’invito ha scatenato una reazione inaspettata.

In preda ai fumi dell’alcol, il sessantaduenne – successivamente identificato come un cittadino peruviano – è sceso dal bus, ma non prima di afferrare una bottiglia di vetro e scagliarla contro il veicolo. L’impatto ha mandato in frantumi il vetro della porta anteriore dell’autobus.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo, allertati dall’autista.

I militari hanno rapidamente identificato l’uomo e, dopo aver appurato i fatti, lo hanno denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.