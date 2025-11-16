Si agita durante un controllo e i carabinieri si insospettiscono: scovato “tesoretto” di hashish in auto

Fiumicino, fermato in auto durante un controllo, nel vano della ruota di scorta spuntano 25 panetti di hashish.

È così che un giovane italiano di 22 anni è finito in arresto, colto in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Fiumicino.

Il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat 500 quando i militari, impegnati in un normale posto di controllo, gli hanno intimato l’alt. Niente di insolito, almeno all’apparenza.

Ma durante le fasi di identificazione il giovane ha iniziato a mostrare un atteggiamento nervoso, abbastanza da spingere i carabinieri ad approfondire.

Scatta così la perquisizione del veicolo. È nel vano della ruota di scorta che i militari trovano ciò che cercavano — e molto di più: 25 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 2,5 chili, ben occultati e pronti per essere immessi sul mercato. La droga viene immediatamente sequestrata.

Il 22enne viene arrestato, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio, e accompagnato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità giudiziaria.

