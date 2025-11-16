Si agita durante un controllo e i carabinieri si insospettiscono: scovato “tesoretto” di hashish in auto
Il giovane arrestato dai militari, rimane in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità giudiziaria
Fiumicino, fermato in auto durante un controllo, nel vano della ruota di scorta spuntano 25 panetti di hashish.
È così che un giovane italiano di 22 anni è finito in arresto, colto in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Fiumicino.
Il ragazzo viaggiava a bordo di una Fiat 500 quando i militari, impegnati in un normale posto di controllo, gli hanno intimato l’alt. Niente di insolito, almeno all’apparenza.
Ma durante le fasi di identificazione il giovane ha iniziato a mostrare un atteggiamento nervoso, abbastanza da spingere i carabinieri ad approfondire.
Scatta così la perquisizione del veicolo. È nel vano della ruota di scorta che i militari trovano ciò che cercavano — e molto di più: 25 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 2,5 chili, ben occultati e pronti per essere immessi sul mercato. La droga viene immediatamente sequestrata.
Il 22enne viene arrestato, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio, e accompagnato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’Autorità giudiziaria.
