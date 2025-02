Si amplia per il Giubileo l’offerta culturale della Sovrintendenza

Si amplia, in occasione del Giubileo, la ricca offerta culturale della Sovrintendenza Capitolina. Sono oltre 1300 i nuovi appuntamenti nell’ambito di Patrimonio in Comune.

Conoscere è partecipare, il programma di attività educative e didattiche, organizzato dall’Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, per far conoscere a turisti e cittadini romani il patrimonio archeologico, storico-artistico e monumentale della città.

Dal 1° marzo è prevista una programmazione speciale, anche in lingua inglese, che guiderà i visitatori alla scoperta di Roma e dei suoi tesori.

Nel fine settimana saranno disponibili visite guidate ai principali musei della città – Musei Capitolini, Museo della Centrale Montemartini, Mercati di Traiano, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell’Ara Pacis; a venerdì alternati, sarà possibile accedere all’Archivio Storico Capitolino, per scoprire il palazzo e il patrimonio documentario in esso conservato.

Il ciclo Viaggi nel passato propone visite ad alcuni importanti siti di interesse storico del territorio, come l’Area archeologica del Sepolcro degli Scipioni, l’Area Archeologica del Teatro di Marcello, la Necropoli Ostiense, le Mura Aureliane di via Campania e il Fontanone dell’Acqua Paola.

Il primo incontro è per il 7 marzo al Sepolcro degli Scipioni; a seguire, sabato 8 marzo, sarà possibile accedere all’Area Archeologica del Teatro di Marcello, monumento simbolo della Roma imperiale, costruito da Augusto e dedicato al nipote Marcello.

Domenica 9 marzo appuntamento al sepolcreto della via Ostiense, l’unica parte oggi visitabile di una vasta necropoli romana con una lunghissima continuità di uso dal I secolo a.C. al IV secolo d.C., rinvenuta casualmente nel 1917 durante lavori stradali presso la basilica di S. Paolo.

Ogni venerdì, inoltre, con il ciclo Itinerari, sono previste passeggiate in italiano e in inglese, alla scoperta dei parchi storici, dei monumenti e delle aree archeologiche sparsi per la città, tra cui tre nuovi percorsi tematici alla scoperta di luoghi meno noti al grande pubblico: L’acqua a Roma: il Parco degli Acquedotti, I restauri del Giubileo (Fontane di piazza Navona, ponte Sant’Angelo) e Oltre i confini: mura, porte e ponti di Roma.

Si parte venerdì 7 marzo con una passeggiata a Villa Borghese per ammirare gli splendidi edifici, le fontane artistiche, i pregiati giardini segreti, il pittoresco Giardino del lago e la Valle dei platani.

Venerdì 14 marzo, nell’ambito del ciclo Oltre i confini: mura, porte e ponti di Roma partiremo da Porta Maggiore e arriveremo a Santa Croce in Gerusalemme alla scoperta delle vicende costruttive e conservative delle mura e della storia della basilica di Santa Croce in Gerusalemme, edificata in epoca tardoantica sui resti di una vasta residenza imperiale.

Spazio anche ai laboratori didattici, del programma Roma Città dell’Accoglienza, in italiano e in inglese, rivolti ad adulti e bambini, che si svolgeranno ogni sabato e domenica, nei musei civici della città a partire da sabato 1° marzo al Museo Pietro Canonica, in cui le opere stesse dell’artista racconteranno la storia dei suoi numerosi viaggi in paesi lontani.

Sabato 8 marzo con il Laboratorio sensoriale esplorativo al Museo Carlo Bilotti, attraverso un percorso nell’ecosistema del Giardino del Lago, si procederà alla scoperta del museo e della sua collezione.

Nel periodo estivo, infine, la proposta culturale sarà ulteriormente arricchita dalle Passeggiate serali previste ai Fori Imperiali a Villa di Massenzio durante il fine settimana, in italiano e inglese.

Puoi consultare qui il dettaglio degli appuntamenti settimanali.

Tutte le attività sono gratuite con ingresso ai musei e alle aree archeologiche soggetto a tariffazione vigente.

Per gli itinerari e i laboratori è richiesta la prenotazione al numero 060608.

Il programma è finanziato con i fondi previsti dal DPCM del 10 aprile 2024 (celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell’anno 2025) per il “Progetto Accoglienza” Servizi di Accoglienza e vigilanza nei siti archeologici nelle aree monumentali e nei Musei di pertinenza della Sovrintendenza Capitolina.

