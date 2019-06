Si è spento il sorriso di Maria Grazia

“Dopo tanto amore per il suo amato runner e compagno di viaggio in questa vita, è venuta a mancare Maria Grazia la moglie del Presidente Tommaso Colapietro. Condoglianze di tutta la Cat Sport.”

Ho letto e registro con dolore, questa dura notizia, stringendo in un forte abbraccio Tommaso, amico di tante battaglie per il quartiere e per la diffusione dello sport, E aggiungo le condoglianze più sincere della nostra redazione e in particolare quelle del nostro cronista sportivo Aldo Zaino.

Si è spento con Maria Grazia anche il suo splendido sorriso con il quale ci accoglieva presso lo storico negozio di Cat Sport via Mozart a Tiburtino III e che qui vogliamo ricordare con questa foto.

Addio cara amica!

I funerali si terranno oggi alle ore 15 nella chiesa di San Felice da Cantalice a Centocelle.