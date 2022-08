Si finge tassista ma non ha la patente, l’auto non è propriamente assicurata e revisionata

Scoperto in via Marsala un finto tassista che senza patente, con la propria auto non debitamente assicurata e non revisionata, era intento a offrire abusivamente il servizio a degli ignari viaggiatori arrivati da poco a Termini.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Amministrativa del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio il 17 agosto scorso.

Per tali irregolarità l’autovettura è stata posta a sequestro amministrativo ai fini della confisca ed è stata immediatamente trasportata presso un deposito giudiziario della Capitale.

La stessa Squadra Amministrativa il 10 agosto aveva individuato e rintracciato un altro tassista abusivo elevandogli poi le relative sanzioni e ponendo sotto sequestro amministrativo la vettura utilizzata.

FOTO di repertorio.