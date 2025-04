Si introduce illegalmente nei locali box di una palazzina privata, arrestato dalla Polizia Locale

I fatti risalgono a martedì 8 aprile, quando un uomo di nazionalità romena di 29 anni si è introdotto nei locali box privati di una palazzina in zona Prenestina , danneggiando il cancello elettrico all’ingresso.

Arrivata la segnalazione al V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, una pattuglia è sopraggiunta sul luogo, individuando il soggetto, in evidente stato di alterazione, presumibilmente per uso di sostanze stupefacenti.

Il soggetto è stato tratto in arresto con l’accusa di violazione della proprietà privata e danneggiamento, nonché per essere stato trovato in possesso di un oggetto, un bisturi in metallo, atto ad offendere.

Al termine del processo con rito direttissimo che si è svolto ieri, per il 29enne, con numerosi precedenti penali a carico, è arrivata la convalida dell’arresto.

