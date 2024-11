Si intrufola nella stanza di un hotel fingendosi un dipendente e ruba una tv, arrestato

Un’operazione fulminea e un inganno messo in atto con molta audacia: sono gli elementi che hanno contraddistinto la rapina avvenuta mercoledì mattina al Grand Hotel Duca d’Este di Tivoli Terme.

Il protagonista di questa storia è un 29enne di origini rom, arrestato dalla Polizia di Stato del commissariato Tivoli-Guidonia per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è cominciato alle prime luci dell’alba, intorno alle 7:00, quando la polizia ha ricevuto una segnalazione di rapina all’interno di una delle stanze dell’hotel.

Il ladro, fingendosi un dipendente dell’hotel, ha bussato con insistenza alla porta della stanza di un ospite, facendogli credere che fosse lì per avvertirlo della presenza di alcuni malintenzionati nell’edificio.

Ingannato dalla falsa identità, l’ospite ha aperto la porta, ma si è trovato di fronte un’aggressione. Il rapinatore ha colto l’occasione per aggredirlo e, dopo averlo intimorito, si è dato alla fuga.

La scena, però, non è sfuggita agli occhi vigili delle forze dell’ordine. In pochi minuti, la polizia ha raggiunto l’aggressore mentre tentava di scappare. Con un televisore tra le braccia, il ladro cercava di dileguarsi per le strade circostanti.

Una volta bloccato, ha cercato di depistare gli agenti, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e mentendo sul suo nome, persino dichiarandosi un noto conduttore televisivo.

Ma la sua storia non ha convinto gli agenti, che, grazie a un tempestivo controllo, hanno scoperto che il televisore che stava cercando di portare via era stato rubato in un’altra stanza dell’hotel, non occupata da altri ospiti.

Nel frattempo, un sopralluogo effettuato dalla polizia scientifica ha confermato la refurtiva. Il ladro aveva infatti approfittato dell’assenza di altre persone in una stanza dell’hotel per rubare l’oggetto, che stava cercando di portare via all’atto della sua cattura.

Dopo l’arresto, il 29enne è stato portato agli uffici del commissariato per le procedure di rito.

