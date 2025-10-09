Si masturba sull’autobus davanti ai bambini: 26enne filma e fa arrestare un 62enne

Era di ritorno dall’università, come ogni giorno, quando una giovane di 26 anni si è trovata di fronte a una scena scioccante.

A bordo dell’autobus Atac linea 98, intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio, la donna ha notato un uomo che si masturbava in pubblico, incurante della presenza di altre passeggeri, tra cui alcune bambine.

La ragazza, mantenendo il sangue freddo, ha ripreso la scena con il cellulare e, appena scesa alla fermata in Largo Don Luigi Guanella, ha chiesto aiuto a una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde, impegnata in quel momento nei rilievi di un incidente stradale.

Gli agenti, dopo aver visionato il video, sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato l’uomo, un 62enne marocchino con precedenti specifici.

Dopo gli accertamenti di rito, il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.