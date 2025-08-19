Si strappa il braccialetto elettronico, e incendia casa della ex. Lei scappa col figlio di appena 8 mesi

Tutto è iniziato nella giornata di mercoledì scorso, nel quartiere di Cinecittà, quando un uomo, noncurante del divieto del giudice di avvicinarsi alla sua ex compagna e al figlio di appena otto mesi, si è strappato il braccialetto elettronico dalla caviglia. Determinato e pericoloso, si è presentato a casa della donna, dove ha minacciato di morte lei e il bambino.

Al rifiuto della vittima, l’uomo ha tentato di sfondare la porta a calci, mentre la donna cercava disperatamente riparo. Allarme al 112, polizia e soccorsi pronti a intervenire: l’aggressore, però, è riuscito a fuggire.

Ma la storia non finisce qui. Alle prime luci dell’alba di giovedì, l’uomo è tornato. Questa volta non c’erano ostacoli: ha appiccato il fuoco all’appartamento, costringendo decine di residenti a evacuare in fretta e furia. La donna, accorta e previdente, si era rifugiata da un’amica con il bambino, salvandosi dalle fiamme.

Le immagini delle telecamere dello stabile hanno ricostruito i movimenti dell’uomo, immortalato mentre usciva poco prima che le fiamme avvolgessero l’abitazione. Rintracciato poco dopo in Piazza Mancini, ha tentato di fornire una falsa identità, ma la Polizia di Stato lo ha fermato.

Ora l’uomo è sotto custodia cautelare in carcere, accusato di incendio doloso, e dovrà rispondere anche della violenza ai danni della sua ex e del bambino.

