Sicurezza a Roma: blitz dei carabinieri nei quartieri periferici con sei denunce e sanzioni

I Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara, con il supporto di altre pattuglie della Compagnia Roma Casilina e del personale del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma, hanno recentemente condotto un’operazione di controllo nei quartieri Torpignattara, Malatesta e Pigneto.

L’iniziativa mira a prevenire e reprimere la criminalità diffusa e gli illeciti in materia ambientale e agroalimentare, seguendo le indicazioni del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Risultati dell’Operazione:

Durante l’operazione, sono state denunciate sei persone alla Procura della Repubblica e una sanzionata amministrativamente.

Tra gli identificati, due fratelli originari della Guinea e quattro cittadini del Bangladesh, tutti senza fissa dimora, sono stati sorpresi a occupare un terreno abbandonato, confiscato alla criminalità organizzata e assegnato al Comune di Roma. Gli individui sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici.

Un’ispezione più approfondita del terreno ha rivelato che l’area era utilizzata anche come deposito abusivo, con la presenza di carcasse di auto, vernici, oli esausti e materiali contenenti amianto.

In un’altra attività di controllo antidroga, un individuo è stato sanzionato per possesso di una modica quantità di cocaina e segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore.

In totale, i Carabinieri hanno identificato 70 persone, controllato 35 veicoli e ispezionato 5 attività commerciali.

Ulteriori controlli nei quartieri Eur, Ostiense e Garbatella:

Analogamente, i Carabinieri delle Stazioni di Roma EUR e Garbatella, supportati da altre pattuglie della Compagnia Roma Eur e dal Nucleo Radiomobile di Roma, hanno effettuato controlli nei quartieri EUR, Ostiense e Garbatella.

Qui, il bilancio è stato di 178 persone identificate, di cui 6 denunciate a piede libero e circa 113 veicoli controllati.

Un episodio significativo ha coinvolto una donna di 47 anni, denunciata per furto aggravato dopo essere stata sorpresa con 10 flaconi di deodorante rubati da un negozio.

Un uomo di 54 anni è stato denunciato per ricettazione poiché trovato in possesso di documenti rubati, insieme a una falce e a un coltello di cucina.

Inoltre, un giovane di 24 anni è stato trovato con 19 grammi di hashish e 12 sigarette artigianali.

I Carabinieri hanno anche identificato tre automobilisti con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, con conseguente ritiro della patente.

Durante i controlli negli esercizi commerciali, un titolare è stato sanzionato per avere due lavoratori non regolarmente assunti, con una multa di 12.250 euro e possibile sospensione dell’attività in caso di non regolarizzazione.

