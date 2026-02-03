Sicurezza a Roma, raffica di arresti: 9 in manette tra centri commerciali e litorale

La mappa degli interventi restituisce l’immagine di una città presidiata in modo capillare.

Gli agenti hanno operato spesso in borghese, muovendosi tra strade, mercati e centri commerciali, seguendo i sospettati prima che potessero entrare in azione o intervenendo in flagranza durante fughe improvvisate e tentativi disperati di far perdere le proprie tracce.

A Conca d’Oro è finita così la corsa di una banda specializzata nei furti con destrezza.

Gli agenti del Commissariato Romanina hanno intercettato tre cittadini rumeni che si spostavano a bordo di un’auto a noleggio, utilizzata per confondersi nel traffico e non dare nell’occhio.

Dopo una serie di pedinamenti, il blitz è scattato al mercato di via Conca d’Oro, dove i tre sono stati bloccati subito dopo aver sfilato un portafoglio a una coppia, utilizzando la tecnica della distrazione.

Restano sorvegliati speciali anche i poli commerciali, da tempo nel mirino dei ladri. Nel quadrante Prenestino, un 36enne di origine georgiana ha tentato di farla franca nascondendosi nel bagno di un negozio dopo aver rubato merce per un valore di circa 800 euro.

Il tentativo di eludere le Volanti si è rivelato inutile: l’uomo è stato arrestato per furto aggravato.

A Fiumicino, invece, una donna di 45 anni ha trasformato un furto in rapina impropria, aggredendo con violenza l’addetto alla vigilanza che l’aveva sorpresa mentre nascondeva alcuni capi d’abbigliamento sotto la giacca.

Non sono mancati interventi contro i furti d’auto e i negozi forzati. In via Baldelli, due diciannovenni di origine bosniaca sono stati sorpresi mentre infrangevano il finestrino di un’auto per rubare una borsa.

La divisione dei ruoli tra “palo” ed esecutore non è bastata a evitare l’arresto da parte degli agenti del Commissariato Colombo.

In piazza delle Camelie, invece, un 42enne algerino è stato individuato all’interno di un negozio dopo aver forzato la porta d’ingresso e messo fuori uso il sistema di allarme.

L’intervento più eclatante arriva però dal litorale. Gli agenti del X Distretto Lido hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a un 50enne romano, già detenuto a Regina Coeli.

L’uomo è gravemente indiziato di essere il cosiddetto “rapinatore con l’accetta”, responsabile di due rapine aggravate messe a segno lo scorso dicembre tra Ostia e Ostia Antica, episodi che avevano seminato paura tra residenti e commercianti.

