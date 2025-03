Signore e signori ecco a voi “Hotel Dante” al Teatro Italia

Hotel Dante è un format del regista Roberto D’Alessandro, incentrato sui personaggi di cui il Sommo Poeta narra nella Divina Commedia.

Lo spettacolo, dopo il successo riscosso al Teatro di Documenti nel 2023, torna in scena, ancora più in grande, e conquista il pubblico del Teatro Quirino di Roma nel 2024.

Con un cast di circa 40 artisti sarà in scena con un programma di repliche matinée e serali presso il TEATRO ITALIA (via Bari 18 a Roma) dal 25 marzo (giorno del Dantedì 2025) al 6 aprile.

Con Hotel Dante il vero protagonista è il pubblico. Non è infatti il classico spettacolo frontale, bensì un format itinerante ed interattivo, nel quale lo spettatore ha il potere di cambiare le sorti delle anime che Dante ha incontrato durante il suo viaggio nei tre regni dell’aldilà. Al botteghino verranno consegnate quattro chiavi, che serviranno per giudicare le anime in base alla morale del singolo spettatore.

Lo spettacolo-gioco ha così inizio!

Si entra nella grande hall dell’Hotel più misterioso di Roma, dove dei musicisti danno il loro caloroso benvenuto: è la band dell’Oracolo. Un Maestro introduce gli spettatori alle dinamiche dell’esperienza, mentre nella hall vagano anime che attendono solo di essere ascoltate. Nessuno sa chi sono, l’unica certezza è che fremono per raccontare la propria storia a qualcuno, per ricevere un nuovo giudizio. Dopo l’introduzione, a cura del Maestro, gli spettatori, ora investiti del potere di Dante, saranno condotti dagli spiriti nelle loro stanze e qui si confesseranno raccontando i nudi fatti delle loro vite, senza svelare il proprio nome né dove sono collocati nei tre regni dell’aldilà.

Alla fine di ogni confessione (di circa dieci minuti l’una), lo spettatore lascerà una delle chiavi ricevute all’ingresso, all’interno di uno dei tre contenitori posti davanti all’anima.

Merita il Paradiso? Il Purgatorio? O l’Inferno? A voi la scelta!

Terminate le quattro chiavi iniziali se ne potranno ottenere delle altre: indovinando l’identità delle anime dallo spettatore ascoltate, oppure risolvendo degli indovinelli sulla Divina Commedia. Alla fine, tutti si riuniranno nella hall dell’Hotel, ogni spirito svelerà il suo nome e l’esito del giudizio ricevuto dal pubblico. Così si scopriranno le sorti delle anime passate al vaglio della morale moderna.

L’intero format è quindi un grande gioco di prestigio, che mira a cambiare la prospettiva da cui si guarda il capolavoro dantesco. Ha il privilegio di non seguire le strade dell’esegesi, dell’interrogazione o della lezione frontale. Coinvolge invece attraverso la sfida ludica, la contemporaneità, la scelta attiva. Questo non significa che al testo manchi accuratezza storico-poetica, anzi, l’ironia degli autori lo ha affilato in tal senso nei minimi dettagli.

Scherzando, commuovendo, esaltando l’opera di Dante, lo spettacolo la incarna e accompagna in particolare il pubblico dei giovani a toccarla con mano. Il format ambisce a stimolare fantasia, curiosità e giudizio critico in spettatori di tutte le età, particolarmente adatto agli studenti di scuole medie inferiori e a quelli degli istituti di secondo grado.

Ma senza annunciare ulteriori anticipazioni invitiamo tutti a visitare il sito https://www.teatroitalia.info/teatro.html e a prenotare il posto in prima fila, telefonando al numero 328 3559307, per non perdere uno spettacolo unico nel suo genere in scena dal 25 marzo al 6 aprile 2025!

