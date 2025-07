“Sincere Bugiarde”: quando il camerino diventa palcoscenico di verità e risate

Nel cuore della manifestazione “Piccoli Comuni Raccontano”, l’arte della scena torna protagonista con la compagnia teatrale Marlon Acting, pronta a incantare il pubblico con “Sincere Bugiarde”, una commedia brillante e pungente ambientata in un camerino, dove la finzione si mescola pericolosamente con la verità.

Tre attrici, tre vite, una sola ora: il tempo che separa il trucco dal sipario diventa un crocevia di emozioni e conflitti. Il camerino, luogo intimo e solitamente nascosto, si trasforma in palcoscenico emotivo dove fragilità e desideri si scontrano con le maschere di scena.

Ispirata liberamente alle “Tre sorelle” di Cechov, la pièce – nata dall’intuizione delle stesse interpreti – gioca sul confine tra personaggio e interprete, tra sogno e realtà. In questo spazio sospeso, ansia, rivalità, segreti e complicità si fondono in un crescendo di situazioni esilaranti e toccanti.

Il cast è composto da: Valentina Gemelli, Cristina Galardini, Rita Gianini (anche autrice del testo) e Domenico Rolando Astone, che firma anche la regia.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro che sa ridere di sé stesso, scavare nell’animo e restituire al pubblico un riflesso autentico delle passioni umane. Ingresso libero.

