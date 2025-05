Sit-in del Pd sotto il ministero dei Trasporti: “Abolire l’obolo dell’A24”

Una ventina di manifestanti, ma con la rabbia di migliaia. Lunedì 5 maggio, davanti al ministero dei Trasporti in piazzale di Porta Pia, è andata in scena l’ennesima puntata di una protesta che dura ormai da anni.

Fogli stampati a mano, cartelli con scritte come “Basta bugie”, “Il governo discrimina i romani”, “Tradite promesse di campagna elettorale”.

E al centro di tutto, sempre lui: il pedaggio dell’A24, quel tratto di pochi chilometri tra Ponte di Nona e il Grande Raccordo Anulare, che per molti è diventato il simbolo dell’ingiustizia quotidiana.

Un piccolo “obolo”, come lo chiamano con amarezza i residenti, che ogni giorno costa a pendolari, studenti, famiglie, un prezzo salato: non solo in termini economici, ma di dignità. “Pagare per tornare a casa, in una città che è la tua, è una vergogna”, si sfoga una signora di mezza età che vive da tempo nella zona di Ponte di Nona.

È lì anche Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina: “Nonostante gli annunci e gli impegni assunti dal governo, ad oggi nulla è stato fatto. I romani non possono aspettare oltre”.

Ponte di Nona, Settecamini, Lunghezza. Quartieri nati tra cemento e speranza, promessi come modelli di urbanizzazione, oggi si sentono abbandonati. “A Roma c’è un quartiere che per spostarsi deve pagare il pedaggio autostradale”, denuncia Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità. “È una tassa che divide la città, che segrega una parte di popolazione dietro a una barriera di asfalto e gettoni”.

Il casello urbano — come è stato ribattezzato da chi ogni giorno lo attraversa — frutta ogni anno circa 17 milioni di euro alla società gestrice. Eppure, da anni la politica, sia a destra che a sinistra, promette di eliminarlo.

Matteo Salvini in primis, oggi ministro dei Trasporti, più volte aveva assicurato l’abolizione del pedaggio almeno per i residenti. Ma a fine aprile, il governo ha risposto a un’interrogazione parlamentare del deputato Andrea Casu dichiarando, nero su bianco, l’impossibilità di cancellare l’obolo.

“Traditi due volte”, si legge su un cartello. Una frase che pesa come un macigno. Perché non è solo questione di soldi, è una ferita alla fiducia nelle istituzioni. “Paghiamo le tasse come tutti — dice un manifestante — ma dobbiamo aggiungere 2 euro anche per andare a scuola o a fare una visita medica”.

Nel silenzio delle stanze dei ministeri, fuori le voci si moltiplicano. Il Pd ha già ottenuto l’approvazione di una mozione in Assemblea Capitolina che impegna il sindaco Gualtieri a sollecitare il Governo. Ma al momento, l’unica cosa che si muove è il traffico. E i caselli continuano a fare il loro lavoro: separare.

Intanto, Ponte di Nona aspetta. E paga.

