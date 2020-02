Sitting Volley. Fonte Roma e Fiano Romano vincono il 1° campionato regionale della FIPAV Lazio

Una grande festa del Sitting Volley Laziale. Sabato 1 febbraio si è svolto a Roma, presso la palestra IC Tedeschi (ex SMS Radice) in via Achille Tedeschi 91, il primo campionato regionale della FIPAV Lazio dedicato alla disciplina paralimpica. Uno sport sempre più praticato, che consente l’inclusione tra atleti normodotati e diversamente abili. Ad alzare al cielo le coppe sono stati i ragazzi del Fonte Roma Eur, campioni d’Italia nel 2018 e vice campioni nel 2019, e le ragazze del Fiano Romano Pallavolo.

Le finali sono state due veri spot per l’intero movimento. Nel femminile strepitose le giocatrici del Fiano: Galli e compagne hanno ribaltato il pronostico della vigilia, superando 2-1 la più quotata Sport Academy 360 che – pur con diverse assenze – era reduce dal 4° posto alle ultime finali scudetto. Dopo il vantaggio della Sport Academy nel primo set c’è stata la rimonta di Fiano (25-15 e 15-13). Nel tabellone maschile il Fonte ha battuto 2-1 il Fiano in un match combattuto e a tratti molto spettacolare: 29-27 il primo set, 21-25 il secondo e 15-12 il terzo. Al terzo posto si è classificato il Civitavecchia Volley che ha superato 2-0 i padroni di casa dell’Astrolabio 2000.

“Grazie a tutti per aver reso speciale questo evento – ha dichiarato il vice presidente della FIPAV Lazio, Fabio Camilli, già referente regionale per le attività del sitting volley – il livello del sitting nel Lazio sta crescendo mese dopo mese grazie alla passione e all’impegno di ragazzi e ragazze come voi. Questo ci fa ben sperare in vista del futuro. L’obiettivo per il futuro? Far partecipare sempre più squadre al campionato laziale e, di conseguenza, alle fasi nazionali”.

FINALE FEMMINILE

1-2 posto: Fiano Romano Pallavolo – Sport Academy 360 2-1 (22-25, 25-15, 15-13)

Fiano Romano Pallavolo: Leone, V. Galli, A. Galli, Fiori, Cosentino, Di Rosa, Cicorelli, Lombardo. All. A. Galli

Sport Academy 360: Celani, Di Blasio, Lucente, Moretti, Poloni, Oros. All. Marino. Vice All. Moretti

FINALI MASCHILI

3-4 posto: Astrolabio 2000 – Civitavecchia Volley 0-2 (11-25, 17-25)

Astrolabio 2000: Tibaldi, Tribolati, R. Brunelli, Di Ciero, Di Giuseppe, Di Pippo, Fabro, Germani, Graziani, Romoli. All. R. Brunelli

Civitavecchia Volley: F. Gatta, Di Marco, Piccolo, D. Gatta, Malik, Lupo, Dominici, Cracolici, Zeppilli, De Dominicis. All. Marino. Vice All. Cesarini

1-2 posto: Fonte Roma Eur – Fiano Romano Pallavolo 2-1 (29-27, 21-25, 15-12)

Fonte Roma Eur: Busatto, Choque, Deraco, Mancini, Santoro, Moschetti. All. Marino

Fiano Romano Pallavolo: Testa, Capriotti, Issi, Curci, Busti, Milone, Bergamini, Avino

ARBITRI: Sabrina Grasso, Emiliano Galletti, Federico Ciccarelli, Marco Lo Re, Bruno Gasperotti, Fabrizio Bocci