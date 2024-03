Smantellamento di insediamenti abusivi e bonifiche in viale Togliatti

Municipio V. Sta continuando da questa mattina mercoledì 27 marzo 2024 fin dalle 8 e sotto la pioggia lo smantellamento e la bonifica dell’area verde all’interno dello square centrale di viale Palmiro Togliatti fino a pochi anni fa utilizzato dall’AGS PortaPortese est come parcheggio domenicale e questo a seguito di una bonifica e arredo a loro spese con protezioni, camminamenti in pietra e l’installazione di una quindicina di bagni chimici.

L’area era il deposito di tonnellate di vecchi elettrodomestici che furono rimossi proprio dall’AGS e dall’allora suo presidente Tonino Colace. Durante l’amministrazione Boccuzzi/Raggi il parcheggio venne chiuso dando via ad insediamenti abusivi utilizzati per lo più dalla prostituzione che in quel quadrante la fa purtroppo da padrone arrivando ad esercitare i suoi loschi traffici fin sotto le finestre e i portoni dei residenti del piccolo piano di zona di Casale Rosso.

Oggi proprio sotto la forte spinta dei residenti e grazie al nuovo Comandante della Polizia Locale dott. Esposito, del NAE, di Ama Decoro, della protezione civile, dei Dipartimenti e dell’ osservatorio Sociale, della Polizia di Stato, alla presenza di rappresentanti di Casale Rosso, del presidente del municipio Mauro Caliste e di Emiliano Orlandi presidente della commissione Politiche Sociali sono state smantellate una quindicina di tende e baracche e rimossi decine di quintali di rifiuti, quasi tutti speciali.

Questi, non potendo essere avviati in discarica se non prima di essere opportunamente trattati, richiedono una spesa notevole a carico dei cittadini

Da qui la necessità di un cambio di passo da parte dell’amministrazione che deve essere più vigile e pronta ad intervenire alle prime segnalazioni da parte di cittadini e comitati, pena uno spreco di risorse economiche di cui tra l’altro non sembra esserci disponibilità.

IL VIDEO

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati