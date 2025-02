Smantellata rete di spaccio a Pomezia: arrestati tre giovani con hashish e contante

Un’operazione di spaccio smantellata a Pomezia grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia locale. Nella serata di ieri, tre giovani sono stati arrestati con accuse di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stati sorpresi nei garage di una palazzina in via Singen.

Si tratta di un 25enne romano, una 23enne italiana e un 17enne straniero, tutti trovati in possesso di una significativa quantità di hashish e di denaro contante.

I Carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato alcuni volti noti del quartiere appartarsi nei garage e, insospettiti, hanno deciso di intervenire. La perquisizione ha portato al sequestro di 535 grammi di hashish, nascosti nella borsetta della ragazza, e 260 euro in contante.

Non appena scoperto, il 25enne ha tentato una fuga disperata, cercando di strappare la borsa e scappare, ma i militari lo hanno rapidamente bloccato.

Nel frattempo, il minorenne ha reagito in modo violento, distruggendo i cellulari che portava con sé nel tentativo di cancellare le prove.

Le perquisizioni non si sono fermate alla scena del crimine: durante il controllo delle abitazioni dei tre, i Carabinieri hanno trovato altri 4250 euro in contante, una macchina conta-banconote e altri 7 grammi di hashish, confermando la natura dell’attività di spaccio.

I due maggiorenni sono stati arrestati in flagranza di reato e attendono il rito direttissimo, mentre il minorenne è stato trasferito in un centro di prima accoglienza a Roma.

Le indagini sono in corso per stabilire l’entità della rete di spaccio e per identificare eventuali complici coinvolti nell’attività criminale.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.