Categorie: Concerti e Musica Cultura e Spettacoli
Municipi: 3 (ex 4) | Quartiere: Monte Sacro
Sm(art) Festival a Residenza Cimone sabato 11 aprile
Francesco Di Fortunato presenta Musica classica (for Dummies) in via Cimone 19 a Monte Sacro
A Residenza Cimone (civico 19) sabato 11 aprile 2026 alle ore 20:30 performance di Francesco Di Fortunato che presenta Musica classica (for Dummies)
Dal dramma corale del Nabucco di Giuseppe Verdi, al fluire poetico della Moldava di Bedřich Smetana. Ci lasceremo poi travolgere dall’intensità romantica del Concerto n. 2 per pianoforte di Sergej Vasil’evič Rachmaninov, fino a immergerci nella magia visionaria de L’Uccello di Fuoco di Igor’ Fëdorovič Stravinskij. Ma il viaggio, toccherà anche altri molti autori.
Un racconto vivo fatto di ascolti guidati, immagini e narrazione, per scoprire la musica classica come non l’avete mai ascoltata.
al Residenza Cimone SmArt Festival
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