Smart-working, De Santis (LcR): “Bene regolamento ma applichiamolo davvero”

“L’approvazione del nuovo regolamento per il lavoro a distanza dei dipendenti di Roma Capitale potrebbe essere una buona notizia ma solo a patto che venga veramente applicato.

Il testo, infatti, accoglie le esigenze odierne dei lavoratori e si inserisce in un meccanismo ancora applicato ‘a macchia di leopardo’ nei diversi uffici di Roma Capitale.

Aprire alla possibilità di una settimana di smart 5 su 5, distinguere le diverse attività, inquadrare questo strumento come misura di welfare, va nella direzione da noi indicata e auspicata in questi anni di lavoro in Assemblea.

Ci aspettiamo adesso che questa misura venga resa effettiva nel minor tempo possibile attraverso le circolari attuative, in modo da non lasciare, ancora una volta, la possibilità di accedere al lavoro agile nella discrezionalità dei dirigenti e della loro diversa sensibilità al tema”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis.

