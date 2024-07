Smascherato maxi giro di false regolarizzazioni: 5 arresti e 90 kg di oppio sequestrati

Un’organizzazione criminale sgominata dalla Guardia di Finanza di Pomezia ha messo a segno un giro di false regolarizzazioni per oltre 500 cittadini extracomunitari, lucrando indebitamente tra i 300 e i 5.000 euro per ogni pratica. Le indagini, coordinate dalla Procura di Velletri, hanno portato all’arresto di 5 persone – 3 in carcere e 2 ai domiciliari – e all’iscrizione nel registro degli indagati di altre 20.

Al centro dell’inchiesta un sodalizio criminale di matrice indiana, con base ad Ardea e ramificazioni ad Anzio e Nettuno. Il gruppo, grazie alla complicità di una funzionaria comunale infedele del Comune di Ardea (finita anch’essa dietro le sbarre) e ad una fitta rete di procacciatori, confezionava “pacchetti personalizzati chiavi in mano” per la regolarizzazione di stranieri sul territorio nazionale.

L’organizzazione contava su una precisa divisione dei ruoli:

I promotori: cittadini indiani che gestivano l’attività e stabilivano i contatti con i potenziali beneficiari.

cittadini indiani che gestivano l’attività e stabilivano i contatti con i potenziali beneficiari. La funzionaria infedele: addetta alla falsificazione dei documenti e all’avvio delle pratiche presso gli uffici comunali.

addetta alla falsificazione dei documenti e all’avvio delle pratiche presso gli uffici comunali. I procacciatori: reclutavano gli extracomunitari interessati al servizio illecito.

Le indagini hanno permesso di appurare che la maggior parte degli stranieri regolarizzati erano braccianti agricoli impiegati nei campi dell’Agro Pontino. Altri, invece, raggiungevano Ardea da Roma e dalle province limitrofe grazie al passaparola.

Oltre alle false regolarizzazioni, l’organizzazione era coinvolta anche nel traffico di stupefacenti. Gli extracomunitari impiegati nei campi venivano infatti riforniti di dosi di droga, in particolare oppio, per alleviare la fatica del lavoro. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati circa 90 chilogrammi di bulbi di papavero da oppio.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙