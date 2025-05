Sociale, Figliomeni (Planet Solidarietà): Istituzioni sostengano progetto pilota ‘Condominio cardioprotetto’

“In occasione della cerimonia per il progetto pilota ‘Condominio cardioprotetto’, che si terrà venerdì 9 maggio 2025 alle ore 17 presso il cortile dei Condòmini via dei Castani 82, chiederemo alle Istituzioni di attivarsi per ridurre l’aliquota Iva ed applicare le detrazioni per l’acquisto di defibrillatori anche a favore dei privati, oltre che per cercare di abbassare le spese per i corsi di formazione BLSD“.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, fondatore dell’associazione onlus Planet Solidarietà.

“Sin dall’inizio degli anni 2000 – prosegue – come associazione – www.planetsolidarieta.it – abbiamo realizzato vari progetti di solidarietà sia in Italia che all’estero, tra cui molti anche nel settore cardiologico anche per cercare di diminuire i decessi causati da arresto cardiaco e morte improvvisa che ogni anno in Italia sono circa 60.000.

Gli esperti cardiologi di livello internazionale, in uno studio pubblicato sulla rivista di medicina Heart nel 2018 (poi selezionato e premiato a Parigi), hanno dimostrato che nelle strutture dotate di defibrillatore la sopravvivenza (senza danni neurologici) è pari al 93% mentre nelle strutture non cardioprotette la percentuale scende drasticamente al 9%”.

“Con il progetto ‘Condominio cardioprotetto’ – conclude Figliomeni –intendiamo ribadire il nostro impegno nel settore della cardioprotezione dopo che nel 2018, insieme a Giorgia Meloni con la quale eravamo Consiglieri in Campidoglio, facemmo approvare la delibera 120/2018 affinché ‘Roma diventasse una moderna città europea cardioprotetta’. Ora serve un ulteriore sforzo al fine di far diffondere ulteriormente questo fondamentale apparecchio salvavita, diminuendo i costi per i cittadini“.

