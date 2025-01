Sociale, Mussolini (FI): “Aumentare accessibilità ai cinema di Roma a persone con disabilità”

“In Italia esiste una legge – la 18 del 2009 – che, ratificando la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, sancisce il diritto di quest’ultime di partecipare alla vita culturale del Paese in condizioni di uguaglianza con gli altri.

Una norma giusta e di buon senso, nella quale si inquadra la mozione depositata oggi con cui Forza Italia chiede a Sindaco e Giunta di promuovere misure volte a garantire l’accessibilità – principio fondamentale tutelato da numerose leggi – dei cittadini con disabilità in tutti i cinema di Roma, attraverso una serie di misure quali l’obbligo di riservare un tot di posti auto nei parcheggi adiacenti alle sale, l’installazione di pedane di accesso (ove mancanti) e una profonda opera di sensibilizzazione dei gestori dei cinema al tema della disabilità.

Una piccola, ma necessaria ‘rivoluzione culturale’ che non potrà prescindere dal prezioso contributo delle associazioni rappresentative del mondo delle disabilità e degli operatori del cinema e che, se ben condotta, rappresenterà un ulteriore passo avanti verso una piena affermazione dei diritti di tutti nella nostra società “.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.

