“Sono caduta dalle scale”: dietro la bugia, un incubo di violenza familiare. Arrestato il marito

Al pronto soccorso sembrava un caso di routine: una donna con una ferita alla testa e la solita spiegazione di comodo, “sono caduta dalle scale.”

Ma dietro quelle parole c’era molto di più. Grazie alla sensibilità dei medici e all’intervento della Polizia di Stato, si è scoperto un dramma che andava avanti da anni.

Il marito, responsabile di maltrattamenti, è stato arrestato e i figli della coppia messi in salvo.

La bugia che non regge

Quando la donna, incinta di cinque mesi e madre di due bambini, si è presentata al pronto soccorso, era chiaro ai medici che c’era qualcosa di strano.

La ferita non convinceva, e la sua paura era palpabile. Così hanno subito avvisato il posto di polizia interno all’ospedale.

Di fronte all’agente, la donna non è riuscita a mantenere la farsa. In lacrime, ha raccontato non solo l’aggressione subita quella sera, ma anche anni di violenze e minacce.

La brutalità dell’ultima aggressione

La sera prima, il marito, un 37enne di origini cingalesi, l’aveva accusata di non aver preparato la cena – un’accusa assurda, visto che sarebbe dovuto rientrare a lavoro tardi.

L’uomo ha perso il controllo: l’ha insultata, l’ha colpita alla testa con un bastone e, con tono minaccioso, le ha intimato di stare zitta.

Quando lei ha deciso di andare in ospedale, le ha ordinato di mentire, sostenendo che la ferita era stata causata da una caduta.

Un coraggio ritrovato

La donna ha confessato di aver sopportato anni di soprusi per paura di ritorsioni contro i figli, che spesso avevano assistito alle scene di violenza.

Nonostante le minacce del marito – che le aveva persino inviato un messaggio per ribadire la versione da raccontare ai medici – quella notte ha trovato la forza di chiedere aiuto.

L’intervento decisivo

Gli investigatori del Distretto Casilino sono intervenuti immediatamente, mettendo in salvo i bambini e trovando nella casa segni evidenti delle violenze.

Il bastone usato per colpire la donna era ancora lì, una prova concreta di quanto accaduto.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Ora è sotto custodia, mentre la donna e i suoi figli sono finalmente al sicuro.

