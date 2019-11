Lunedì 25 novembre 2019 presso la chiesa di Santa Maria Addolorata in viale della Serenissima si sono tenuti i funerali di Antonio Baiocchi (1 ottobre 1940).

Inizia così questo articolo, con nel primo paragrafo gran parte della notizia, proprio come era abituato a leggerli sul nostro giornale il buon Antonio che della zona attorno a via Pisino era una autentica sentinella informandoci e documentando in prima persona con ottime fotografie il formarsi o il perdurare di situazioni di degrado come quello della Stazione Serenissima o del sottopassaggio.

Questo articolo purtroppo “Sor Antonio il camminatore” non potrà leggerlo e il cuore mi si stringe forte pensando ai suoi figli (e miei amici) Massimiliano e Maurizio e alla amata moglie Franca.

Saluto Antonio con un brindisi in suo onore.