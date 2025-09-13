Sorpese a rubare in casa: fermate due ladre con refurtiva e arnesi da scasso

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha sventato un furto in pieno Corso Trieste. Due donne, una 26enne di origini bulgare e una 43enne italiana, entrambe già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate dopo essere state sorprese all’interno di un’abitazione mentre tentavano di portare via oggetti di valore.

La segnalazione al 112 ha fatto scattare l’allarme: sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Roma Piazza Bologna, che hanno colto le due in flagranza. Addosso, avevano già messo insieme un piccolo bottino fatto di argenteria e altri oggetti di varia natura, oltre a un coltello a serramanico e utensili idonei allo scasso.

Secondo le prime ricostruzioni, le due sarebbero entrate nello stabile forzando la porta di una cantina nel seminterrato, per poi raggiungere l’appartamento. Le indagini hanno inoltre permesso di ipotizzare che, poco prima, le stesse avessero sottratto anche un motorino.

La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre gli arnesi da scasso e il coltello sono stati sequestrati. Le due donne dovranno ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

