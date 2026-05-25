Sorpresa in casa dai proprietari: inseguita e arrestata una ladra al Quadraro

Il rientro nell’abitazione dopo una serata fuori trasformato in un faccia a faccia con i ladri, poi l’inseguimento in strada e l’arrivo immediato delle pattuglie.

È stata una notte di forte apprensione ma dal bilancio positivo quella vissuta da una coppia di coniugi nel cuore del quartiere Quadraro, dove l’intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione Roma Quadraro ha permesso di trarre in arresto una ragazza di 21 anni, già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziata di furto in abitazione.

La dinamica si è consumata all’incrocio tra via dei Ciceri e via Columella. Secondo quanto ricostruito, la giovane, insieme a due complici, era riuscita a penetrare all’interno dell’appartamento della coppia dopo aver scardinato con destrezza una porta-finestra.

Una volta dentro, la banda ha iniziato a setacciare le stanze a caccia di preziosi, ignorando che da lì a pochi istanti i proprietari avrebbero fatto ritorno.

Il rientro dei coniugi e il tallonamento in strada

L’ingresso dei padroni di casa ha colto i malviventi di sorpresa, interrompendo bruscamente il raid. Vistisi scoperti, i tre hanno cercato la fuga precipiti verso la strada.

Mentre due componenti del gruppo sono riusciti a dileguarsi rapidamente sfruttando il buio e le vie limitrofe, la ventunenne è stata inseguita a vista dalle vittime, che nel frattempo avevano già allertato il numero unico di emergenza 112.

Una gazzella dell’Arma, già in servizio di perlustrazione nel quadrante per il controllo del territorio, ha intercettato la scena a pochissimi metri dall’edificio, bloccando definitivamente la corsa della fuggiva.

Refurtiva recuperata e attrezzi da scasso

La perquisizione personale eseguita sul posto dai militari ha confermato i sospetti: nelle tasche della giovane sono stati rinvenuti due orologi e diversi articoli di bigiotteria appena asportati dall’appartamento, oggetti che sono stati immediatamente restituiti ai legittimi proprietari.

Oltre alla refurtiva, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una cospicua somma di denaro in contanti, ritenuta provento di precedenti attività illecite, e un kit di attrezzi atti allo scasso utilizzati per l’effrazione dell’infisso.

La ventunenne è stata trasferita e trattenuta all’interno delle camere di sicurezza della caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in vista del rito direttissimo. Proseguono intanto le indagini per identificare i due complici riusciti a scappare.

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