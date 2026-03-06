Sos erosione, la Regione blinda Torvajanica: 400mila euro per fermare l’avanzata del mare

La Regione interviene sull’emergenza erosione a Torvajanica con uno stanziamento straordinario. La Giunta regionale del Lazio ha approvato un finanziamento di 400mila euro destinato agli interventi urgenti di protezione del litorale nel territorio di Pomezia.

Il provvedimento arriva su proposta dell’assessore regionale alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera, dopo le segnalazioni e le richieste di intervento avanzate dal Comune nelle scorse settimane.

Al centro dell’attenzione c’è il tratto di costa di Torvajanica, da tempo alle prese con un aggravarsi dei fenomeni erosivi che minacciano stabilimenti, infrastrutture e l’equilibrio ambientale dell’area.

Proprio per affrontare l’emergenza era stato convocato nei giorni scorsi un tavolo tecnico presso la Regione Lazio, richiesto dall’amministrazione comunale.

In quell’occasione l’assessore Ghera aveva assunto l’impegno di intervenire rapidamente, impegno che ora si traduce nello stanziamento approvato dalla Giunta.

«Abbiamo presentato pochi mesi fa un Piano triennale di Difesa della Costa che prevede investimenti complessivi per 90 milioni di euro, con l’obiettivo di fornire risposte coordinate e strutturate al problema dell’erosione», ha spiegato Ghera. «Grazie anche alla collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre è in corso uno studio approfondito sui fenomeni erosivi lungo il litorale laziale. Di fronte alla situazione segnalata a Torvajanica abbiamo deciso di approvare questo finanziamento urgente per proteggere la costa e sostenere l’azione già avviata dal Comune».

L’assessore ha inoltre sottolineato come la strategia regionale punti a una visione di lungo periodo: «L’obiettivo della Regione è costruire una politica complessiva che metta insieme tutela della costa, sicurezza del territorio, equilibrio ambientale e sviluppo delle comunità locali».

Soddisfazione arriva anche dal Comune. «Ringrazio l’assessore Ghera per la disponibilità e per aver condiviso la necessità di avviare un confronto tecnico stabile sul tema dell’erosione lungo tutto il litorale», ha dichiarato la sindaca di Pomezia, Veronica Felici. «Siamo intervenuti subito per mettere in sicurezza il tratto più esposto e ora, con il sostegno della Regione, potremo completare l’intervento».

Per l’amministrazione comunale il passo successivo dovrà essere quello della programmazione strutturale. «Non vogliamo più limitarci a interventi tampone – ha aggiunto la sindaca – ma lavorare a soluzioni durature che possano davvero ridurre e mitigare nel tempo il fenomeno dell’erosione costiera».

