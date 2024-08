Sospensione distribuzione acqua martedì 27 agosto 2024 in alcune zone del XV Municipio

Per effettuare interventi di manutenzione, martedì 27 agosto 2024 Acea Ato 2 sospenderà l’erogazione dell’acqua in alcune aree del Municipio XV.

In particolare dalle 5 del mattino per 24 ore mancherà l’acqua nelle zone intorno a via di Vigna Stelluti, corso Francia (da via Flaminia a via di Villa Severini) e collina Fleming.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: piazza dei Giuochi Delfici, largo Girolamo Belloni, corso Francia 247, corso Francia 150, corso Francia angolo Via Pecchio, corso Francia, angolo Via Ronciglione.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙