Sosta selvaggia a Fiumicino: le corsie di emergenza diventano parcheggi temporanei

Siamo di fronte a uno spettacolo quotidiano: automobili incolonnate per chilometri, ferme con le quattro frecce accese in corsia d’emergenza, mentre i loro occupanti attendono l’arrivo di parenti o amici all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Questa situazione si verifica ogni giorno lungo l’A91 Roma-Fiumicino, con diversi automobilisti che preferiscono bloccare la corsia riservata ai mezzi di soccorso piuttosto che spendere qualche euro per un parcheggio.

Le immagini di queste code interminabili hanno fatto il giro dei social, in particolare sulla pagina Welcometofavelas. Di giorno come di notte, il fenomeno non cambia: decine di auto parcheggiate lungo la carreggiata mettono a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

La situazione è peggiorata recentemente a causa dei ritardi causati dall’incendio che ha colpito la città costiera laziale, costringendo alla chiusura di una corsia dell’aeroporto.

Il problema alla radice è semplice: evitare i costi di parcheggio. Tuttavia, questo comportamento non è necessario. L’aeroporto di Fiumicino offre due tipi di aree di sosta per i veicoli privati:

una zona a accesso limitato (ZTL) riservata a taxi, ncc, mezzi pubblici e disabili, e una zona a permanenza limitata (ZTC) aperta a tutti.

I veicoli nelle ZTC possono sostare solo per 15 minuti, come stabilito dall’ENAC, e devono essere utilizzati solo per raggiungere le aree di sosta.

In altre parole, si può passare attraverso queste corsie, ma è necessario parcheggiare negli stalli blu, dove è previsto un limite di tempo indicato dalla segnaletica o dai parcometri. Per una sosta senza limiti di tempo, è necessario utilizzare i parcheggi a lunga sosta.

Eppure, la maggior parte degli automobilisti continua a preferire l’attesa pericolosa in corsia d’emergenza. A soli 5 minuti dall’aeroporto, esiste un parcheggio a lunga sosta che offre i primi 60 minuti gratuitamente, servito da navette gratuite verso i terminal.

Inoltre, i treni regionali con frequenze di 15 minuti collegano Fiumicino a Tiburtina e Termini. Per chi proprio non vuole utilizzare i mezzi pubblici, basterebbe fare una sola fermata fino alla Fiera di Roma, dove i parcheggi non mancano.

