“Sotto le stelle di Torre Spaccata” fino al 18 luglio

Prosegue “Sotto le stelle di Torre Spaccata 2025 – Dai luoghi alle persone“, rassegna estiva di concerti, spettacoli e iniziative culturali.

Fino al 18 luglio sarà possibile partecipare gratuitamente a un ricco programma di eventi distribuiti in vari luoghi del quartiere, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Iniziativa patrocinata dal Municipio VII.

Il dettaglio degli eventi nella LOCANDINA.

