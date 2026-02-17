Sottopasso Quadraro, vandalizzato dopo 24 ore: via libera alle telecamere

Non è durato neppure 24 ore il clima di entusiasmo per la riapertura del sottopasso del Quadraro.

Il tunnel che collega via dei Lentuli a via Decio Mure, sotto via Tuscolana, inaugurato venerdì 13 febbraio 2026 dopo tre anni di chiusura seguiti all’incendio del 2023, è stato colpito nella notte di sabato 14 febbraio da un raid vandalico.

L’infrastruttura è un nodo strategico del GRAB – Grande Raccordo Anulare delle Bici, ma il debutto è stato segnato dalla distruzione di parte della nuova pista ciclabile.

I danni alla pista

L’azione ha preso di mira l’elemento più visibile della riqualificazione:

Paletti flessibili divelti e distrutti, lungo il cordolo che separa la pista ciclabile dalla carreggiata.

Il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga, ha spiegato che la scelta tecnica di installare un cordolo con paletti – invece dei parapedonali metallici più pesanti richiesti da parte del territorio – è stata una prescrizione del Dipartimento Mobilità, per evitare barriere rigide all’interno del tunnel.

Ferma la condanna politica: la capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Rachele Mussolini, e l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini hanno annunciato un rapido ripristino delle strutture danneggiate.

Il nodo sicurezza: telecamere non ancora attive

Al centro delle polemiche c’è anche l’assenza di videosorveglianza al momento del raid.

Il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Antonio Stampete, insieme al minisindaco Laddaga, ha chiarito che l’impianto era già previsto, ma il Dipartimento Simu non è riuscito a completarne l’installazione prima della riapertura.

Dopo l’episodio, l’attivazione delle telecamere è diventata prioritaria per tutelare un investimento di circa 100mila euro e prevenire nuovi atti vandalici o bivacchi.

Riqualificazione e street art

Nonostante il debutto amaro, il piano di valorizzazione prosegue:

Murales e street art sulle pannellature interne per migliorare il decoro e scoraggiare scritte vandaliche.

Nuovo impianto di illuminazione potenziato, già attivo, per aumentare la sicurezza percepita da pedoni e ciclisti.

Il sottopasso rappresenta un collegamento chiave tra i Municipi V e VII e un passaggio fondamentale per la mobilità ciclabile nell’area sud-est della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.