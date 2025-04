Spaccio, furti e degrado: raffica di arresti sul litorale romano

Tra le vie affollate di Ostia, i binari silenziosi di Acilia e le strade trafficate di Fiumicino, l’Arma dei Carabinieri ha steso una fitta rete di controlli per restituire sicurezza a un territorio spesso al centro di cronache difficili.

Nell’ultimo fine settimana, i militari della Compagnia di Roma Ostia hanno dato il via a un’imponente operazione di prevenzione e contrasto a reati predatori, spaccio di droga e degrado urbano.

Il bilancio parla chiaro: 7 arresti, 9 denunce, oltre 500 persone identificate e numerose sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Il cuore dell’operazione ha battuto forte tra le piazze e le stazioni del X Municipio. A Ostia, i Carabinieri hanno fermato un uomo mentre tentava di forzare le serrature di due attività commerciali.

Non è andato lontano: per lui sono scattate le manette sul posto. Poco più in là, tra le vie di Acilia, altri due arresti: un 50enne e un 26enne, entrambi trovati con decine di dosi di cocaina e centinaia di euro in contanti, nascosti sotto lo sterzo dell’auto o tra gli effetti personali.

Ma non è finita qui. Tre uomini già sottoposti a misure restrittive sono stati rintracciati in strada: per loro era scattato l’aggravamento della misura cautelare.

Un quarto è finito in carcere dopo la revoca della detenzione domiciliare. Segno che il lavoro di controllo del territorio è continuo, anche per chi pensava di poter tornare libero troppo presto.

Sul fronte delle denunce, i militari hanno identificato tre soggetti con quantitativi di droga pronti alla vendita: cocaina, hashish e marijuana.

In cinque sono stati fermati mentre portavano coltelli senza alcun giustificato motivo. Oggetti taglienti, in contesti urbani, che fanno scattare l’allarme e portano inevitabilmente alla denuncia.

I controlli stradali, poi, non hanno lasciato scampo: due patenti ritirate, un automobilista positivo all’alcol test e multe per un totale di 4.500 euro. Non mancano le segnalazioni alla Prefettura: 15 persone trovate con modiche quantità di sostanze stupefacenti sono state registrate come assuntori.

L’operazione ha toccato un’ampia porzione di territorio: oltre 240 veicoli controllati, 150 stranieri identificati e circa 100 persone con precedenti.

