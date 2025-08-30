Spaccio, rapine e case fantasma: maxi-operazione della Polizia all’Esquilino

Il quartiere Esquilino torna sotto la lente della Questura di Roma: un piano operativo serrato, mirato a contrastare reati predatori, microspaccio e ricettività abusiva, ha portato nelle ultime ore all’arresto di nove persone, tutte di origine straniera e tra i 18 e i 40 anni.

I protagonisti della rete criminale avevano ruoli ben definiti: corrieri della droga su quattro ruote, vedette, pali, esecutori materiali e “staffettisti”, pronti a seguire sempre lo stesso schema d’attacco tra via dei Normanni e piazza Vittorio, adattando gli orari alle esigenze operative.

L’ultimo arresto, risalente a ieri pomeriggio, ha visto protagonista un quarantenne di origini cubane, sorpreso dagli agenti a bordo della propria auto mentre attendeva il cliente di turno per la consegna di una dose di cocaina. Con sé, aveva 15 involucri già pronti per la vendita al dettaglio.

Sempre al volante, ma non della propria auto, un venticinquenne tunisino è stato intercettato mentre cercava di prelevare dal veicolo di una vittima le chiavi e documenti utili a risalire alla residenza della donna. L’intervento della polizia ha sventato sul nascere il tentativo di furto.

Gli altri sette arrestati hanno agito come veri e propri “professionisti del crimine”: rapine e furti con strappo, sempre organizzati in gruppo, con vittime individuate in piazze e parchi pubblici, dove la copertura tra complici rendeva più facile l’azione.

Ma i controlli della Questura non si sono fermati alla criminalità predatoria. Nei pressi di Piazza Vittorio, la Divisione Polizia Amministrativa ha smascherato un affittacamere abusivo, nascosto dietro una SCIA per “altre forme di ospitalità”. Pur pubblicizzato su uno dei più noti motori di ricerca internazionale, l’attività risultava fantasma per il sistema Alloggiati Web.

Nei confronti del titolare, il Questore ha disposto l’immediata cessazione dell’attività abusiva e la sospensione per cinque giorni di quella formalizzata, riaffermando il principio di legalità e il controllo sul territorio.

