Spari a Bravetta: titolare 73enne gambizzato nel suo bar, ricoverato in codice rosso

Spari nella periferia ovest della Capitale. Nella serata di domenica 8 febbraio, un commerciante romano di 73 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco all’interno del bar di cui è titolare, nel quartiere Bravetta.

L’uomo è stato centrato alle gambe da un proiettile esploso da un aggressore solitario, poi fuggito a piedi.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20. A dare l’allarme sono stati alcuni presenti che hanno sentito lo sparo provenire dall’interno del locale.

Quando i soccorsi sono arrivati, il 73enne era a terra, ferito ma cosciente.

Secondo il primo racconto fornito agli investigatori, un uomo armato di pistola sarebbe entrato nel bar chiedendo l’incasso.

Ma la dinamica — un unico colpo mirato agli arti inferiori — spinge gli investigatori della Squadra Mobile a non escludere piste alternative rispetto a quella della rapina.

Il colpo e la fuga

Stando alla ricostruzione iniziale, non ci sarebbe stata alcuna colluttazione. L’aggressore avrebbe esploso un colpo che ha colpito una gamba del commerciante, con il proiettile che avrebbe trapassato l’arto raggiungendo anche l’altra gamba.

Subito dopo lo sparo, l’uomo si sarebbe allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Ricovero in codice rosso

Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Nel frattempo la Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi all’interno del locale, cercando eventuali tracce utili all’identificazione del responsabile.

Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia interne al bar sia installate lungo via di Bravetta.

