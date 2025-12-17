Spari a Roma est, alcuni colpi di pistola feriscono 18enne e 26enne. Spunta l’ombra dello spaccio

Una notte di paura e sirene rompe il silenzio nella periferia est di Roma. In via della Riserva Nuova, a Villaggio Falcone, poco lontano da Ponte di Nona, due ragazzi sono rimasti a terra, feriti da colpi di pistola esplosi nell’oscurità.

Il bilancio: un 18enne bengalese ferito al braccio e un 26enne romano gambizzato.

L’allarme è scattato grazie ai residenti, svegliati dagli spari, che hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri delle stazioni di Settecamini e Tivoli e il personale del 118.

I due giovani sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: il minorenne al Policlinico Tor Vergata, il romano al Policlinico Casilino. Fortunatamente, dopo le cure, entrambi sono stati dimessi nella giornata di ieri.

Ascoltati dai militari, i due hanno raccontato di essere stati avvicinati da sconosciuti che hanno aperto il fuoco “senza motivo”.

Ma gli investigatori mantengono dubbi sulla versione fornita: entrambi hanno precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, e gli inquirenti sospettano che l’agguato sia legato a dinamiche criminali ormai note nella zona.

I colpi esplosi nella notte sembrano seguire un copione già visto: spari intimidatori per avvertire e mantenere il controllo sul territorio. Un segnale chiaro, brutale, di come lo spaccio e le tensioni tra bande continuino a scuotere la periferia est di Roma.

Mentre i carabinieri approfondiscono le indagini, i residenti restano sotto choc, consapevoli che ancora una volta la violenza ha bussato alle porte della loro quotidianità.

