Spari a Roma Est: si accostano con l’auto e gambizzano 48enne, rapinato il Rolex all’amico

Paura nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre in via Pietrasecca, alla periferia est di Roma, dove un uomo di 48 anni è stato gambizzato in strada.

La persona che si trovava con lui, un 49enne (probabilmente suo amico) , è stata rapinata del Rolex che aveva al polso.

L’allarme è scattato intorno alle 17:00, quando diverse chiamate sono arrivate al numero di emergenza segnalando colpi di arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda avrebbe bloccato la vettura su cui viaggiavano le due vittime.

Dal mezzo sono scesi due uomini armati che, dopo aver minacciato i presenti, hanno esploso alcuni colpi di pistola, ferendo il 48enne alle gambe.

I rapinatori si sono poi dati alla fuga, portando via l’orologio di lusso del 49enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile, la Polizia Scientifica e le pattuglie del commissariato di zona. Rinvenuti in strada un caricatore e diversi bossoli.

Il ferito è stato trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili, mentre si sta verificando se l’episodio sia riconducibile a un agguato o a una rapina mirata.

