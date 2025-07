Spari all’alba a Cinecittà: uomo ferito, indagini in corso. L’ombra di un regolamento di conti

L’alba a Cinecittà si è tinta di rosso. Erano da poco passate le 5 del mattino quando una serie di colpi ha squarciato il silenzio in via Libero Leonardi, svegliando di soprassalto i residenti. All’inizio qualcuno ha pensato a fuochi d’artificio fuori stagione. Ma il suono era secco, preciso, ripetuto. Erano spari.

In pochi minuti, la strada si è trasformata in un palcoscenico di mistero e tensione. Bossoli sull’asfalto, una scia di sangue, testimoni sotto shock. Alcuni raccontano di aver visto un uomo cadere a terra, ferito, soccorso in fretta da due amici che l’hanno caricato su un’auto prima di scomparire nel traffico del mattino.

I carabinieri della stazione Appia e del nucleo radiomobile sono arrivati a sirene spente, ma l’allerta era già altissima. Il bersaglio dell’agguato è stato rintracciato poco dopo: si tratta di un cittadino georgiano, portato al Policlinico Casilino. Le sue condizioni sono serie ma non critiche. Resta da capire chi gli volesse sparare. E perché.

Sul luogo dei fatti, la scientifica ha avviato i rilievi. Ogni bossolo, ogni macchia sull’asfalto potrebbe raccontare qualcosa.

Ma per ora, nessuna pista viene esclusa: dalla lite degenerata, al regolamento di conti in pieno stile. Troppe le incognite, troppi i silenzi.

