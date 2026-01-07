Spari contro la sede della CGIL di Primavalle: cinque fori di proiettile nelle vetrate

Cinque colpi d’arma da fuoco, cinque vetrate danneggiate. È la scena che si sono trovati davanti questa mattina i responsabili della sede CGIL di Primavalle, alla riapertura degli uffici.

I proiettili hanno perforato serrande e vetri, lasciando fori evidenti che raccontano un’azione mirata e avvenuta nel cuore della notte. Nessun altro locale della zona risulta colpito.

A denunciare l’accaduto è stata la CGIL Roma e Lazio con una nota pubblicata sui social. Il sindacato parla apertamente di un clima di ostilità crescente: «Ci preoccupa il clima di delegittimazione costante della nostra organizzazione. Non ci sono rivendicazioni, ma si tratta di un atto gravissimo che colpisce un presidio di legalità nel quartiere». Nonostante l’intimidazione, la risposta è netta: «Non arretreremo di un passo, continueremo a presidiare il territorio e a dare risposte a chi si rivolge a noi».

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi balistici. Gli investigatori stanno analizzando le traiettorie dei colpi e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento nessuna pista viene esclusa, ma la modalità dell’attacco lascia pensare a un gesto pianificato a scopo intimidatorio.

Immediata la solidarietà dal mondo politico. Tra le voci intervenute anche quella di Marta Bonafoni, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria Pd: «Un gesto profondamente allarmante, che non deve trovare spazio nella nostra comunità. Alla CGIL di Primavalle va il mio sostegno per il lavoro quotidiano a fianco delle persone più fragili».

